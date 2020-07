“Operai se more”, lo slogan dei lavoratori Whirlpool di Napoli in presidio davanti alla prefettura (Di venerdì 17 luglio 2020) NAPOLI – La canzone “Brigante se more” e diventa “Operai se more”. È il nuovo slogan degli operai della Whirlpool di Napoli che sono in presidio fuori alla prefettura di Napoli in occasione dello sciopero proclamato oggi negli stabilimenti di tutta Italia. I sindacati e le Rsu stanno per incontrare il prefetto di Napoli Marco Valentini con l’obiettivo di “far capire al governo l’importanza di questa vertenza, che e’ fondamentale per la citta’, per la sua tenuta sociale”, ha spiegato alla Dire il segretario generale della Cgil di Napoli Walter Schiavella. Leggi su dire

