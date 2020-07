Multe: sugli autovelox cambia tutto. E’ possibile contestarle (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo quanto stabilito dai giudici, non sarà più sufficiente l’attestazione di funzionamento ed omologazione dell’autovelox firmata dagli agenti: il sistema dovrà possedere una comprovata taratura, altrimenti potrà essere contestato. Torna nuovamente in discussione la sanzione amministrativa emessa agli automobilisti colti in flagrante dall‘autovelox. L’ apparecchio elettronico, in grado di rilevare il superamento del limite di … L'articolo Multe: sugli autovelox cambia tutto. E’ possibile contestarle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Secondo quanto stabilito dai giudici, non sarà più sufficiente l’attestazione di funzionamento ed omologazione dell’autovelox firmata dagli agenti: il sistema dovrà possedere una comprovata taratura, ...

Sugli autovelox cambia tutto: ecco la sentenza "anti multe"

Ciò che risulta evidente da un ricorso alla corte di Cassazione effettuato dal legale di un'automobilista incappato in una multa proprio per eccesso di velocità oramai nove anni fa: per la precisione ...

Ciò che risulta evidente da un ricorso alla corte di Cassazione effettuato dal legale di un'automobilista incappato in una multa proprio per eccesso di velocità oramai nove anni fa: per la precisione ...