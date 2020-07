I sindacati: «Non ci sono le condizioni per tornare a scuola a settembre» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il segretario della Cgil scuola Francesco Sinopoli: «Il tempo scuola si ridurrà e si tornerà alla didattica a distanza Leggi su corriere

Bett_Calcaterra : I sindacati: «Non ci sono le condizioni per tornare a #scuola a settembre» Come si possa pensare di aprire gli… - Francesca30301 : @matteosalvinimi @ALIS_italia Cgil costola del pd! Non una parola per la CIG non arrivata ai lavoratori! Complici… - zama_zamy : @matteosalvinimi @ALIS_italia Già che ci siamo azzeriamo una volta per tutte i sindacati. È almeno 50 anni che non… - forzearmateeu : Un nuovo post (Sindacati militari, Usic Carabinieri all'On. Corda: “Non conosce la materia”) è stato pubblicato su… - danieledvpd : RT @sandrogaggioli: @emerge67 @danieledvpd @NatMarmo In questo paese, i Magistrati, i Giornalisti, i Sindacati, i Dip.Pubblici, gli Insegna… -