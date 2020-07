Gattuso ai suoi attaccanti: siete leziosi, i dribbling non servono senza fare gol (Di venerdì 17 luglio 2020) Un segnale positivo, dal pareggio contro il Bologna, è arrivato da Politano, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “contro i felsinei si sono visti sprazzi del giocatore che ha impressionato agli inizi di carriera. Non solo l’assist da calcio d’angolo per il vantaggio iniziale di Manolas, ma anche «strappi», ripartenze e aiuti in fase difensiva”. Ma l’ex interista si è lasciato andare a qualche dribbling di troppo, che non è piaciuto a Gattuso. Dopo la gara al Dall’Ara, il tecnico ha strigliato i suoi, rivolgendosi soprattutto agli attaccanti. Il quotidiano scrive: “Tanta corsa però con qualche dribbling di troppo che non sono piaciuti però a Gattuso, che ha parlato però in generale, ... Leggi su ilnapolista

