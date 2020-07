FC Rukh Brest-Bate Borisov (sabato, ore 19:30) : formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 17 luglio 2020) Diciottesimo turno di Vysshaya Liga bielorussa e per il rampante Rukh Brest arriva l’esame della maturità contro il blasonato Bate Borisov. La squadra di Sednev arriva all’impegno forte delle tre vittorie consecutive e una striscia di 5 risultati utili consecutivi. L’ultimo successo è stato roboante,con un 8 a 1 in casa dell’Energetik e una tripletta per Kontsevoj,giocatore sempre più decisivo per … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Rukh Brest FC Rukh Brest-Bate Borisov (sabato, ore 19:30) : formazioni, quote, pronostici Infobetting