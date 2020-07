CS:GO Source 2 potrebbe uscire nel 2021 (Di venerdì 17 luglio 2020) L’aggiornamento Source 2 per CSGO potrebbe non essere scomparso ed eliminato come molti credono e c’è qualche possibilità che venga lanciato il prossimo anno. Questa notizia potrebbe far davvero felici i giocatori di esports di questo titolo che non sono molto avvezzi ai cambiamenti. Per propria filosofia Valve non rilascia molto spesso aggiornamenti ma forse, in seguito ai numerosi scandali delle settimane passate riguardo agli imbrogli durante le partite, si sono decisi a rilasciare un aggiornamento tanto atteso come il Source 2. In un primo momento era sembrato che Source 2 fosse stato cancellato ma a quanto ci risulta oggi in realtà sembra essere solo stato ritardato. Secondo Tyler McVickers, programmatore di Valve, Source 2 è in fase di ... Leggi su esports247

