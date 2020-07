Corruzione sui contratti di fornitura d'acqua, arrestati sindaco ed ex vicesindaco di Favignana (Di venerdì 17 luglio 2020) commenta Il sindaco di Favignana, Trapani,, Giuseppe Pagotto, l'ex vicesindaco, Vincenzo Bevilacqua, il comandante della polizia municipale, Filippo Oliveri, e una dipendente di una compagnia di ... Leggi su tgcom24.mediaset

