Coronavirus, “Wuhan è una Chernobyl biologica, gli scienziati cinesi scappano a Ovest e collaborano con l’intelligence occidentale” (Di venerdì 17 luglio 2020) Esperti del laboratorio cinese al centro dei sospetti globali per la pandemia di Coronavirus lo hanno abbandonato e sono nelle mani dell’intelligence occidentale, secondo quanto dichiarato da Steve Bannon, che era chief strategist alla Casa Bianca per Donald Trump. Bannon ha dichiarato a Mail Online che le spie stanno facendo causa a Pechino sulla base che la pandemia sia stata causata da una fuga dall’Istituto di Virologia di Wuhan e che il conseguente insabbiamento sia stato un “omicidio premeditato”. Bannon, che è stato ufficiale di marina, banchiere d’investimento e produttore cinematografico prima di diventare chief executive officer della campagna presidenziale di Trump, descrive se stesso come un “ultra falco” sulla Cina, sostenendo che i Paesi occidentali dovrebbero collaborare per abbattere il regime ... Leggi su meteoweb.eu

