Coronavirus, allarme in Spagna: nuovo lockdown in Catalogna (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, pericolo contagio alto e lockdown in Catalogna, la autorità: “Non uscite”. divieto assembramenti anche in privato Coronavirus, grande pericolo di contagio in Spagna dove l’allarme è alto perché sono attualmente attivi ben centocinquantotto focolai. Intanto disposto un nuovo lockdown in Catalogna dove le autorità hanno invitato le persone a non uscire di casa. Previste nuove restrizioni per ristoranti, locali notturni, discoteche. Limitate anche le attività di natura sociale e culturale. Le misure riguardano circa quattro milioni di persone, Barcellona inclusa, e resteranno in vigore per quattordici giorni. Vietati anche gli assembramenti privati se sono ... Leggi su bloglive

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Allarme Dia: "Per mafie boom di guadagni"

Le terapie intensive, per la prima volta da inizio pandemia, a Roma e nel Lazio sono scese per la prima volta sotto i 10 casi. E' questa la buona notizia sul fronte coronavirus dopo la task force del ...

Rapporto Dia. Impatto Covid è un affare per le mafie, rischio che fomentino protesta sociale

La “paralisi economica” provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post ...

