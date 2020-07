Con il Decreto Rilancio arriva la proroga automatica dei rapporti a termine (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Il disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DDL n. 1874), approvato in via definitiva il 16 luglio 2020 al Senato e in attesa di pubblicazione, ha introdotto una norma (art. 93, comma 1 bis) che non mancherà di far discutere. Si prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), nonché i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante, siano prorogati per una durata equivalente al periodo in cui l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Cosi, per fare un esempio, se un lavoratore a tempo è stato messo in cassa integrazione per un mese, la scadenza del suo contratto slitta per un periodo uguale. Questo effetto si verifica in ... Leggi su open.online

