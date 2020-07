Cittadella – Ascoli, i bianconeri vincono ancora (Di sabato 18 luglio 2020) Cittadella – Ascoli è stata una delle gare della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. La gara è terminata 1-2 in favore degli ospiti che con questa vittoria portano a casa il quarto risultato positivo consecutivo. I granata con questa sconfitta hanno fermato la loro corsa alla zona alta della classifica: anche se sono sesti con 52 punti, quindi nella zona playoff, avrebbero dovuto vincere per staccare la Salernitana che è a meno uno. I bianconeri grazie a questi tre punti si sistemano al dodicesimo posto a quota 45 e si allontano sempre più dalla zona retrocessione. Com’è andata la partita Primo tempo Cittadella – Ascoli è terminata 1-2 Comincia puntuale Cittadella – Ascoli ... Leggi su sport.periodicodaily

PADOVA – A commentare a caldo la quarta vittoria consecutiva dell’Ascoli, 2 a 1 contro il Cittadella, è stato il tecnico bianconero Davide Dionigi: “E’ normale che covassi il desiderio di un’altra ...Non ne approfitta il Frosinone che pareggia 1-1 a Pescara e resta quinto in classifica mentre in sesta posizione c'è il Cittadella che però non esce dalla crisi: i granata perdono la quarta partita di ...