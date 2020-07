Volley, Birarelli si ritira: “A Rio 2016, da capitano, l’apice della mia carriera” (Di giovedì 16 luglio 2020) Emanuele Birarelli lascia la pallavolo giocata. Questo l’annuncio del centrale azzurro in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il 39enne di Senigallia ha collezionato 216 presenza con a maglia della Nazionale, con cui ha vinto anche due medaglie olimpiche (bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016) e due argenti europei (nel 2011 e nel 2013). Proprio i Giochi Olimpici brasiliani rappresentano per il “Bira” uno dei momenti indimenticabili della propria carriera: “A Rio de Janeiro, da capitano, è stato un qualcosa di unico, il culmine della mia carriera. È vero, abbiamo perso quella finale ma, in quei venti giorni avevamo la sensazione di essere invincibili” ha dichiarato Birarelli al quotidiano ... Leggi su sportface

