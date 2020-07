Torino-Genoa, Nicola: “Condannati dagli errori. Ko? Trasformiamo la rabbia in benzina per il Lecce” (Di giovedì 16 luglio 2020) Brutta sconfitta per il Genoa.In occasione della trentatreesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Torino e il Genoa, che si sono affrontati sul campo dello stadio Olimpico: a trionfare sono stati i granata grazie ai gol di Bremer, Lukic e Belotti, allontanando la zona retrocessione.Al termine del match il tecnico del Genoa, Davide Nicola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita:"Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che sono bravi. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da ... Leggi su mediagol

