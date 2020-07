Su Palermo piovono disastri e accuse. La procura apre un'inchiesta (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - L'inchiesta è aperta. Il sostituto procuratore della Repubblica, Salvatore Leopardi, ha firmato un fascicolo conoscitivo sulla alluvione che il pomeriggio di mercoledì ha devastato Palermo, stravolta da un fiume di acqua, fango, tonnellate di detriti e centinaia di auto. Il magistrato è in contatto con le forze dell'ordine presenti sui luoghi degli allagamenti. Numerose le testimonianze di residenti e nuclei familiari strappati alla furia dell'acqua. L'inchiesta è coordinata dal pool guidato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e, per valutare eventuali inadempienze da parte della pubblica amministrazione, potrebbe essere estesa al gruppo coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis. La città è stata in balia del violento ... Leggi su agi

