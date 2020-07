Spal-Inter 0-4, Biraghi: “Vittoria importante, ora andiamo avanti nel nostro cammino” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Una vittoria importante, non è mai facile affrontare queste squadre così fisiche anche se in difficoltà. Sapevamo che se andavamo in vantaggio potevamo portarla a casa, siamo felici e andiamo avanti per il nostro cammino“. Lo ha dichiarato il laterale dell’Inter Cristiano Biraghi al termine della vittoria per 0-4 sul campo della Spal: “La gestione era stata uno dei problemi delle ultime partite – aggiunge l’esterno nerazzurro ai microfoni di Dazn – andavamo in vantaggio e poi non riuscivamo a gestire i novanta minuti, mentre oggi ce l’abbiamo fatta e dobbiamo continuare così. Fisicamente stiamo bene, è questo l’importante perché con tante partite ravvicinate ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-4, rete di Gagliardini R. (INT) - Gazzetta_it : Risultato finale, Spal-Inter 0-4 - Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - interliveit : #SpalInter 0-4, secondo posto e -6 dalla #Juventus. #Sanchez super - UEFAcom_it : ??? Poker @inter in casa @spalferrara: i Nerazzurri si impongono 4?-0? e si portano al secondo posto in #SerieA a se… -