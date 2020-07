Se Harry è infelice a Los Angeles può dare la colpa solo a se stesso (o all’amore) (Di giovedì 16 luglio 2020) Harry e Meghan Markle da tre mesi sono rinchiusi nella villa (da 18 milioni di dollari) di Tyler Perry sulle colline di Hollywood. Da allora li abbiamo visti solo in videochiamata o in qualche breve video per una delle associazioni che ancora rappresentano. Ma come stanno i Sussex? Chissà! Quel che è certo è che da quando hanno lasciato la Gran Bretagna (e la royal family) tutte le indiscrezioni che li riguardano sono lamentele e doglianze varie. L’ex attrice americana è impegnata nella causa contro il Daily Mail e – tra le righe – accusa la regina e gli altri parenti reali di non averla mai difesa. Né in privato, né pubblicamente. Tutto un altro trattamento rispetto alla «preferita» Kate Middleton. Leggi su vanityfair

