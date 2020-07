Schiacciato da una pressa: Alessandro muore a 24 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Un incidente sul lavoro che è costato la vita ad Alessandro Alessandrini, 24 anni, operaio residente a Osoppo. L’incidente è avvenuto all’interno del prosciuttifficio di San Daniele del Friuli e l’accaduto è al vaglio degli inquirenti. Un operaio di 24 anni, Residente a Osoppo ma originario di Bari, è morto Schiacciato da una pressa all’interno … L'articolo Schiacciato da una pressa: Alessandro muore a 24 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : Alessandro, morto a 24 anni schiacciato da una pressa per prosciutti - HuffPostItalia : Schiacciato da una pressa nel prosciuttificio di San Daniele. Alessandro muore a 24 anni - CislFaiTn : RT @fai_cisl: San Daniele, 24enne schiacciato da una pressa. @OnofrioRota: 'Inaccettabile. Ci stringiamo a famiglia e colleghi. Serve sensi… - enmorlicchio : RT @pleporace: Piango l’operaio di 24 anni rimasto schiacciato da una pressa all’interno del prosciuttificio Principe di San Daniele del Fr… - Frab451 : RT @nicmax25: San Daniele del Friuli Si chiamava Alessandro aveva 24 anni e faceva l' operaio. Questa mattina è morto schiacciato da una… -

Un operaio di 24 anni, residente a Osoppo, è morto schiacciato da una pressa all'interno di un prosciuttificio di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Il tragico incidente sul lavoro è accad ...