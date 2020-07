Sampdoria in campo per il Parma: Tonelli in gruppo, out Vieira (Di giovedì 16 luglio 2020) La Sampdoria dimentica il Cagliari e pensa al Parma: ripresa immediata degli allenamenti. Torna Tonelli, ancora out Vieira La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Parma, in programma domenica 19 luglio alle ore 17,15. Ecco il report dell’allenamento. «Seduta rigenerativa per i blucerchiati maggiormente impegnati contro il Cagliari, completa per tutti gli altri disponibili, compreso Lorenzo Tonelli per la prima volta sul campo con i compagni dopo l’infortunio al ginocchio destro e sempre più vicino al rientro. Programma individuale di recupero agonistico sul campo per Ronaldo Vieira». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Sampdoria, il Torino punta Gabbiadini come partner di Belotti: Parallelamente alle vicende di campo, in questo stra… - sportli26181512 : #Sampdoria, Tonelli di nuovo in gruppo: Blucerchiati subito in campo dopo la bella vittoria di ieri con il Cagliari… - sampdoria : ?? Due gruppi di lavoro alla ripresa, #Tonelli sul campo con i compagni ?? - AriSolosamp : @LelloEsposito5 @unavitadacinema @crisperelli Un campo a Bogliasco mai terminato , una squadra che lotta per non re… - OregonAntonio : Un Cagliari vacanziero sconfitto per 3-0 dalla Sampdoria. Se l'approccio alle prossime 5 difficili partite è quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria campo Sampdoria in campo per il Parma: novità su Tonelli Sampdoria News 24 Sampdoria in campo per il Parma: Tonelli in gruppo, out Vieira

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Parma, in programma domenica 19 luglio alle ore 17,15. Ecco il report dell’allenamento. «Seduta rigenerativa per i blucerchiati magg ...

Genova, 14:31

Immediata ripresa della preparazione per la Sampdoria, reduce dal successo casalingo di ieri sera contro il Cagliari. Due gruppi di lavoro per i blucerchiati che, a Bogliasco, hanno cominciato a prepa ...

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Parma, in programma domenica 19 luglio alle ore 17,15. Ecco il report dell’allenamento. «Seduta rigenerativa per i blucerchiati magg ...Immediata ripresa della preparazione per la Sampdoria, reduce dal successo casalingo di ieri sera contro il Cagliari. Due gruppi di lavoro per i blucerchiati che, a Bogliasco, hanno cominciato a prepa ...