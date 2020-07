Nubifragio Palermo, Confapi Sicilia “imprese in ginocchio” (Di giovedì 16 luglio 2020) All’indomani del violento Nubifragio che ha colpito Palermo, per la città è il momento di far fronte ai danni provocati dalla pioggia. Confapi Sicilia ha ricevuto numerose segnalazioni e video di imprenditori alle prese con le conseguenze del Nubifragio. “La città è stata messa in ginocchio dalla prima alluvione estiva”, afferma la presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli, che aggiunge: “Con gli imprenditori ragioniamo su soluzioni e interventi al fine di evitare che prevalgano sconforto e disperazione per l’ennesima prova di coraggio che ci viene richiesta”. sat/vbd/mrv <div>Nubifragio Palermo, Confapi Sicilia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

