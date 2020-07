Nasce a Lecce il Salento Biomedical District (Di giovedì 16 luglio 2020) Lecce, 16 lug. (Adnkronos Salute) - L'Università del Salento e Medtronic Italia assieme all'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr Nanotec) e al Center for Biomolecular Nanotechnologies dell'Istituto italiano di tecnologia (Cbn – Iit Lecce) hanno sottoscritto una proposta di collaborazione che porterà alla creazione, in Puglia, di un innovativo Distretto Biomedicale. "L'Università può e deve essere volano di sviluppo del proprio territorio - ha dichiarato il rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice - ma per farlo deve promuovere un incrocio virtuoso tra risorse e competenze. E così l'Università del Salento, attivando il Corso di Laurea in Ingegneria biomedica, non ha solo creato un nuovo ... Leggi su iltempo

FrancoBove1965 : RT @Adnkronos: Nasce a Lecce il Salento Biomedical District - Adnkronos : Nasce a Lecce il Salento Biomedical District - TV7Benevento : Nasce a Lecce il Salento Biomedical District... -