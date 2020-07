L’Italia aumenta la lista dei paesi a cui chiude per il coronavirus ma rimangono aperti i collegamenti con gli Stati Uniti (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ministro allunga la lista dei paesi con i quali l’Italia taglia i collegamenti, vietati non solo via aereo ma tramite tutti i mezzi di trasporto. Oggi si aggiungono ai paesi con cui i collegamenti sono Stati sospesi – a partire dal Bangladesh – anche Serbia, Montenegro e Kosovo. «Serve massima prudenza per difendere progressi fatti finora. Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura», ha detto Speranza. Continuano però a rimanere aperti i ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Aumenta la lista dei paesi a cui l'#Italia chiude per il rischio di importare contagi da #coronavirus ma gli… - albejordan : @DM_Deluca @stefanodexterha @stebaraz @ilcontealmaviva oh ragazzi, quando in una città si aumenta il prezzo del bus… - TurcoWeverton : E il disavanzo delle imprese italiane nei mesi futuri sarà garantito da che cosa? Cosa garantisce in questa discus… - Maurizi41841220 : @petergomezblog Ma secondo Lei, come mai il titolo aumenta? Se stanno perdendo Il controllo di Autostrade x L Itali… - tutto_travaglio : #L'odio di Travaglio fa volare la Meloni nei sondaggi: crollo Pd-M5S, aumenta solo... - Secolo d'Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia aumenta Lisbona, lockdown per un nuovo «Aumento dei contagi» Corriere della Sera