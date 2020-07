Il royal look del giorno: Vittoria di Svezia festeggia 43 anni con un abito di pizzo da copiare (Di giovedì 16 luglio 2020) Il royal look di luglio 2020 sfoglia la gallery Un compleanno low profile per Vittoria di Svezia che il 14 luglio ha compiuto 43 anni in lockdown. L’erede al trono svedese non ha potuto festeggiare con la famiglia, re Gustavo e la madre Silvia, ma ha posato per un ritratto di famiglia con il marito Daniel e i due figli Oscar ed Estelle. Leggi anche › Il royal look del giorno. Victoria di ... Leggi su iodonna

Una Beatrice di York glamorous e intensa, come non l’abbiamo mai vista. Il fotografo Phil Poynter ha voluto postare su Instagram una foto della principessa di York usata per un numero di Chaos Magazin ...

Meghan rompe i ponti con la Royal Family: nuovo look da influencer

Meghan Markle è cambiata: ha abbandonato gli abiti, le acconciature e i modi da duchessa per indossare panni più consoni alla nuova immagine di influencer che intende darsi. Gli esperti di comunicazio ...

