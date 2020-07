"Ho tanti amici dem". Intervista a Ferruccio Sansa (Di giovedì 16 luglio 2020) Ferruccio Sansa, giornalista del “Fatto Quotidiano”, è il candidato alle Regionali di settembre in Liguria. Sfiderà Giovanni Toti, governatore in carica del centrodestra, correndo per una coalizione che comprende M5S, Pd, Leu e varie liste civiche. Si è stufato del giornalismo?Assolutamente no, è il mestiere più bello del mondo e al mio giornale stavo molto bene. E allora chi glielo ha fatto fare?Ho un legame fortissimo con la Liguria. Mio papà era un profugo istriano, arrivato in Italia su un barcone, anche questo ha reso più forte il mio attaccamento. È tutta la vita che dico cose negative, stavolta voglio costruire. In effetti, il giornalista tendenzialmente critica. E lei lo ha fatto parecchio.È l’occasione per capire se i sogni che nutro per la Liguria ... Leggi su huffingtonpost

bambinogesu : Quanti regali dagli amici @_Carabinieri_! Questa mattina, i bambini presenti al Gianicolo hanno ricevuto tanti gadg… - SusannaCeccardi : ?? In diretta da #Pisa chiudiamo con tanti amici questa intensa giornata sul territorio. State con noi! ?? Video ???? - fabrizioluccia1 : @HuffPostItalia Pur io ho tanti amici che votano a destra, ma no voto a destra! Boh - stopaltelevoto : @diconoRoss @L_altro Che poi ecco, non ho niente contro la Versilia ho tanti amici Versilia, ma non esattamente the… - effettoserva : @HuffPostItalia Sul tipo di “ho tanti amici gay” -

Ultime Notizie dalla rete : tanti amici "Ho tanti amici dem". Intervista a Ferruccio Sansa L'HuffPost “La vergognosa legge Salva amici”, la denuncia della Capogruppo del M5s Desirè Manca

“Un milione e 900 mila euro in tre anni destinati all’anonimo “TurSport Sardegna” per la realizzazione di 12 manifestazioni sportive, altrettanto anonime, e addirittura 300 mila euro (in tre anni) riv ...

"Ho tanti amici dem". Intervista a Ferruccio Sansa

Ferruccio Sansa, giornalista del “Fatto Quotidiano”, è il candidato alle Regionali di settembre in Liguria. Sfiderà Giovanni Toti, governatore in carica del centrodestra, correndo per una coalizione c ...

“Un milione e 900 mila euro in tre anni destinati all’anonimo “TurSport Sardegna” per la realizzazione di 12 manifestazioni sportive, altrettanto anonime, e addirittura 300 mila euro (in tre anni) riv ...Ferruccio Sansa, giornalista del “Fatto Quotidiano”, è il candidato alle Regionali di settembre in Liguria. Sfiderà Giovanni Toti, governatore in carica del centrodestra, correndo per una coalizione c ...