Gli sceicchi e i magnati fanno bene al calcio? (Di giovedì 16 luglio 2020) La sentenza del TAS di Losanna che ha sconfessato la dura sanzione inferta dall'UEFA al Manchester City (due anni senza Champions League per le gravi violazioni del Fair Play finanziario) ha riportato a galla un quesito, che in verità c'è già da tempo: gli sceicchi, e i magnati, fanno bene al calcio? Non è facile dare una risposta univoca. Ci sono tanti lati positivi e altrettanti lati negativi. Rimanendo proprio al Manchester City, la sua storia è sotto gli occhi di tutti: quasi anonima fino... Leggi su 90min

YSperduto : @Sardanapalooo @OfficialASRoma Praticamente gli sceicchi più poveri e meno potenti sulla piazza... contenti voi - OfficialRei7 : @cla_coppi82 @Zorochan_1 Non sono calati, ma il Milan non poteva spende 400 mln a mercato, nemmeno gli sceicchi del… - TheBitlandPrinc : @LuigiGuelpa Sembra azzardato. Un allenatore che non ha avuto alcuna esperienza, nemmeno come secondo. Zidane almen… - Riccardo_Man : @PaPaganini esatto, ma credo che tra Juve e Real sia più semplice eventualmente trattare (CR7 ne è un esempio) risp… - Pollogrini : RT @cortomuso: @LogikSEO Qual'era la possibilitá che tra tutti gli sceicchi del mondo prendevamo quello che vendeva i detersivi? Per me men… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sceicchi Gli sceicchi su Marte. Una sonda per studiare il futuro senza petrolio La Repubblica Parma Calcio, spunta lo sceicco del Qatar: ecco le prime indiscrezioni

Hilton Capomulini, debiti di Item ben oltre le aspettative

Ben oltre la trentina di milioni di euro che da tempo circola negli ambienti imprenditoriali siciliani e non solo. La massa debitoria a carico della società dello sceicco Hamed Ahmed Bin Al Hamed è be ...

Ben oltre la trentina di milioni di euro che da tempo circola negli ambienti imprenditoriali siciliani e non solo. La massa debitoria a carico della società dello sceicco Hamed Ahmed Bin Al Hamed è be ...