Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa (Di giovedì 16 luglio 2020) Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa. Qualche giorno fa, infatti, ha realizzato una serie di storie su Instagram in cui ha pubblicizzato quella che era stata descritta come un’iniziativa benefica a favore degli orafi di Valenza, ai quali sarebbe andato il 100% degli incassi provenienti dalle vendite. Ecco i video: Come riportato da Novella 2000, però, sembrerebbe che “la gioielleria incaricata delle vendite non starebbe rispettando l’accordo, e che dunque si tratti di truffa”. A portare alla luce la vicenda è stata Barbara Rizzi, presidente del Consorzio DiValenza: “Attenzione serve il vostro aiuto. La signorina autrice del video, la famosa attrice italiana Giulia De Lellis, sta promuovendo la ... Leggi su bitchyf

