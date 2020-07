Ghost of Tsushima: ecco il tema gratuito per PS4 (Di giovedì 16 luglio 2020) Per quanti di voi sono in trepidante attesa di Ghost of Tsushima oggi vi proponiamo il tema gratuito dinamico relativo per la vostra PS4 Ci siamo: tra poche ore Ghost of Tsushima sarà ufficialmente disponibile. Fin dall’annuncio alla Paris Games Week il 30 ottobre 2017, il gioco è stato capace di calamitare l’attenzione di pubblico e critica producendo un considerevole quantitativo di hype. Il titolo sarà l’ultima grande esclusiva dell’epoca PlayStation 4. Tra trailer, gameplay e screenshot molto abbiamo già visto del titolo, in particolare per quello che concerne il combattimento e l’esplorazione dell’affascinante mondo di gioco. Mentre aspettate le restanti ore che vi separano dalla release di Ghost of ... Leggi su tuttotek

Ghost Tsushima Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ghost Tsushima