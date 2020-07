Galyn Gorg: vita privata, chi era, carriera, marito, figli e curiosità sulla ballerina (Di giovedì 16 luglio 2020) Conosciamo meglio Galyn Gorg nella vita privata. La ballerina ed attrice statunitense conosciuta in Italia per essere stata protagonista di Fantastico 6, è morta ieri a soli 56 anni. Una vita breve ed interamente dedicata alla danza e al mondo dello spettacolo in genere la sua, che all’attivo aveva anche la partecipazione a film e telefilm di successo come attrice. Conosciamola meglio. Chi era Galyn Gorg: la carriera, la morte e il ricordo commosso di Steve La Chance e Lorella Cuccarini Galyn Gorg è deceduta proprio nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, essendo nata il 15 Luglio del 1964 a Los Angeles. figlia di un’attrice e di un regista di ... Leggi su pianetadonne.blog

Pollydolce : Galyn Gorg: vita privata, chi era, carriera, marito, figli e curiosità sulla ballerina - SecondaLa : RT @GisellaPagano: Galyn Gorg, è morta a 56 anni la ballerina di 'Fantastico 6 - ShootersykEku : Quanti mld inutili dati alla ricerca sul cancro? Da secoli abbiamo mantenuti cretini e il male esiste peggio di pri… - morrigan_70 : RT @GisellaPagano: Galyn Gorg, è morta a 56 anni la ballerina di 'Fantastico 6 - GisellaPagano : Galyn Gorg, è morta a 56 anni la ballerina di 'Fantastico 6 -