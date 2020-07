Fib Sud, Fiom contro il sindaco De Mita: “Comportamento irresponsabile” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto«Dopo 8 mesi della richiesta avanzata dalle opposizioni per discutere in consiglio comunale della drammatica vicenda dei lavoratori della Fib Sud di Nusco appartenente al Gruppo Seri Industrial, che nel frattempo hanno perso il lavoro, oggi pomeriggio è andata di scena la farsa orchestrata dalla maggioranza. Anzi, dal sindaco Ciriaco De Mita», afferma Italia D’Acierno della Fiom Cgil di Avellino che segue la vertenza. «De Mita, insieme al presidente del consiglio comunale, non ha voluto invertire l’ordine del giorno di 7 punti (l’ultimo era dedicato alla Fib Sud). La sensibilità verso i lavoratori o ex dipendenti Fib Sud si estrinseca in questo comportamento». «Fortissima la tensione tra i lavoratori che hanno ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : Fib Sud: nel consiglio comunale di Nusco in scena una farsa D'Acierno (Fiom Cgil): «Comportamento irresponsabile da… -

Ultime Notizie dalla rete : Fib Sud Fib Sud: nel consiglio comunale di Nusco in scena una farsa Irpinia24 Bocce, De Sanctis: "Mi ricandido perché serve un cambio culturale. Il sogno sono le Olimpiadi"

De Sanctis: “Mi ricandido per completare il programma elettorale di quattro anni fa, dobbiamo fare un salto culturale e tentare di arrivare alle Olimpiadi…” Il presidente della FIB spiega: “Si voterà ...

De Sanctis: “Mi ricandido per completare il programma elettorale di quattro anni fa, dobbiamo fare un salto culturale e tentare di arrivare alle Olimpiadi…” Il presidente della FIB spiega: “Si voterà ...