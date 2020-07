Esordio Pirola: il classe 2002 debutta in Spal Inter (Di giovedì 16 luglio 2020) Esordio Pirola: il difensore classe 2002 debutta con la maglia dell’Inter durante il match del Mazza contro la Spal Lorenzo Pirola ha debuttato in Serie A con la maglia dell’Inter in occasione della sfida del Mazza contro la Spal. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha inserito il difensore classe 2002 al 79′ della partita, sul risultato di 4-0 per gli ospiti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

BandieraInter : ???#SpalInter 0???4?? ? 79’ | ?? Doppio cambio nell’#Inter, dentro #Pirola ed #Esposito. Fuori Candreva e Sanchez. P… - __mat_01 : Ci sta far fare l'esordio a pirola - fcin1908it : LIVE #SpalInter 0-4 (79'): CAMBI INTER. Escono Sanchez e Candreva, entrano Esposito e Pirola. Esordio per lui… - lollo_interista : Esordio in serie A per Pirola! #SpalInter -

Ultime Notizie dalla rete : Esordio Pirola Esordio Pirola: il classe 2002 debutta in Spal Inter Calcio News 24 Esordio Pirola: il classe 2002 debutta in Spal Inter

Esordio Pirola: il difensore classe 2002 debutta con la maglia dell’Inter durante il match del Mazza contro la Spal Lorenzo Pirola ha debuttato in Serie A con la maglia dell’Inter in occasione della s ...

Torna Muccino, aspettando Onward

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'estate è proprio arrivata, facendosi largo tra arene, drive in, piattaforme digitali e offerte televisive. Il cinema in sala si destreggia, almeno fino a ...

Esordio Pirola: il difensore classe 2002 debutta con la maglia dell’Inter durante il match del Mazza contro la Spal Lorenzo Pirola ha debuttato in Serie A con la maglia dell’Inter in occasione della s ...(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'estate è proprio arrivata, facendosi largo tra arene, drive in, piattaforme digitali e offerte televisive. Il cinema in sala si destreggia, almeno fino a ...