Bomba d’acqua a Palermo | ancora dispersi i corpi delle due vittime

Palermo ieri pomeriggio è stata investita da una Bomba d'acqua di grosse proporzioni che ha allagato l'intera città: ancora dispersi i corpi delle vittime. Nel pomeriggio di ieri un'ondata di maltempo si è abbattuta su tutta la Sicilia, causando grossi disagi e allagamento nei principali centri abitati. La situazione peggiore si è verificata a Palermo,

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - TuttoMercatoWeb : Bomba d'acqua a Palermo, ricerche in corso: giallo sui dispersi - solocurve : RT @j_gufo: È risaputo, accogliere i migranti fa incazzare Giove pluvio che si vendica con una bomba d'acqua uccidendo due persone. Chi lo… -

