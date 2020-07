Banksy, pulitori cancellano la sua opera sulla metro di Londra. Un errore? Purtroppo no… (Di giovedì 16 luglio 2020) cancellano un’opera di Banksy realizzata su una carrozza della metropolitana di Londra. Chi? I pulitori. If You Don’t Mask, You Don’t Get, questo il titolo del disegno che aveva come obiettivo quello di promuovere l’uso della mascherina. E proprio quando una fonte anonima ha raggiunto la BBC per dire che l’opera è stata cancellata per errore, l’azienda responsabile del trasporto pubblico a Londra ci ha tenuto a precisare che no, non è così: “È stata trattata come qualsiasi altro graffito sulla rete di trasporto. Il lavoro dei pulitori è assicurarsi che sia pulita, soprattutto in questo momento. Vorremmo offrire a ... Leggi su ilfattoquotidiano

