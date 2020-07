Ama: San Basilio, operatori colpiti con fucile ad aria compressa (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – Due lavoratori Ama, mentre erano intenti ad effettuare le operazioni di pulizia attorno ad una postazione di cassonetti in via Mechelli nel quartiere San Basilio, sono stati colpiti da alcuni proiettili sparati da un fucile ad aria compressa. I colpi, esplosi da un palazzo antistante, hanno raggiunto un’operatrice ad un braccio, causando lesioni guaribili in 10 giorni, e il secondo lavoratore di striscio ad una gamba. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. in merito a fatti accaduti nel turno pomeridiano di martedi’ 14 luglio. “Appresa la notizia di questa assurda aggressione ho immediatamente voluto esprimere la mia personale solidarieta’, e quella di tutta l’azienda, a questi due colleghi che stavano solo facendo il loro lavoro- sottolinea ... Leggi su romadailynews

PiLu975 : RT @rep_roma: Roma, due lavoratori Ama colpiti da proiettili sparati da fucile ad aria compressa a San Basilio [aggiornamento delle 18:26]… - rep_roma : Roma, due lavoratori Ama colpiti da proiettili sparati da fucile ad aria compressa a San Basilio [aggiornamento del… - irenasalati : Vergognoso.. Io per una cosa importante con L'Ama,, non riesco a prendere ap, così il problema non mi è rissolto.… - Ikaro_san : @cyndi_cinderell Si, ma se una donna si ama non si trova necessariamente bella. Può amarsi per tanti altri motivi per lei più importanti. - cyndi_cinderell : @Ikaro_san Se una donna non si ama automaticamente non si trova bella. -

Ultime Notizie dalla rete : Ama San Ama: San Basilio, operatori colpiti con fucile ad aria compressa RomaDailyNews