Alitalia | Musumeci | “Su Trapani la compagnia è stata scorretta

PALERMO – Nel corso della conferenza stampa sull'aeroporto di Trapani-Birgi, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha criticato duramente l'abbandono dello scalo trapanese da parte di Alitalia. Secondo il governatore la compagnia di bandiera "si e' comportata in maniera assolutamente scorretta". "Una compagnia che sta in piedi con i miliardi tirati fuori dalla tasca dei cittadini italiani non puo' agire nel modo in cui ha fatto – ha detto Musumeci -. Noi ci auguriamo che da parte del governo nazionale arrivi una presa di posizione decisa su Alitalia o sulla nuova compagnia che si pensa di mettere in piedi. Obiettivamente la Sicilia nelle strategie nazionali e' stata trattata assai male".

