Alex Zanardi | giorni decisivi | “Il quadro resta grave”

Come sta oggi il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi, giorni decisivi per la sua salute: "Il quadro resta grave". Tengono ancora col fiato sospeso le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dell'handbike. Come noto, l'atleta dal 19 giugno è ricoverato in gravissime condizioni presso

