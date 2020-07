Adriano: da solo in strada in stato confusionale (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ex calciatore dell’Inter Adriano è stato visto martedì 14 Luglio 2020 camminare da solo in strada in stato confusionale, lo aveva già fatto una volta. Da tempo l’ex centravanti sembra essere caduto in una spirale di vizi e comportamenti molto pericolosi per la sua salute. Le sue immagini danno un grande dolore a tutti i tifosi e agli amanti del calcio ma sopratutto ai nerazzurri. Vedere Adriano in condizioni pessime è un colpo al cuore. Leggi anche: Massimo Moratti festeggia il compleanno: 16 anni di presidenza all’Inter Adriano: trovato in strada in stato confusionale Adriano l’Imperatore, è ... Leggi su sport.periodicodaily

