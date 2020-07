Vincenzi: Regione Lazio prima per pagamenti fatture (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “La Regione Lazio e’ tra le piu’ virtuose regioni italiane nel pagamento delle fatture: insieme a Liguria e Toscana formano il trio delle PA che le salda prima della scadenza. E’ quanto certifica oggi uno studio della Fondazione Etica realizzato elaborando i dati del Mef”. Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale del Lazio. “Una notizia che pero’ non ci coglie di sorpresa, anzi e’ l’attestato di quanto bene stiano facendo insieme, ormai da 7 anni, l’amministrazione e il Consiglio regionale in un continuo scambio sempre vitale e fattivo, grazie anche all’impegno personale del presidente Nicola Zingaretti e dell’assessora al Bilancio ... Leggi su romadailynews

