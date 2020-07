Udinese-Lazio 0-0, il tabellino (Di mercoledì 15 luglio 2020) UDINE - La Lazio rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria: con l' Udinese , alla Dacia Arena, termina 0-0 . Udinese-Lazio 0-0: NUMERI E STATISTICHE Udinese, 3-5-2, : Musso; Nuytinck, 83' Samir,, ... Leggi su corrieredellosport

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Lecce 0-3 Fiorentina Roma 2-0 Verona Sassuolo 1-2 Juventus Udinese 0-0 Lazio Watch live:… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - k_apolo_92 : Bologna 1 - 1 SS Napoli AC Milan 3 - 1 Parma FC Sampdoria 3 - 0 Cagilari Lecce 1 - 1 Fiorentina AS Roma 3 - 1 Hella… - zazoomblog : Udinese-Lazio 0-0 le pagelle di CalcioWeb: che fine ha fatto Immobile? [FOTO] - #Udinese-Lazio #pagelle #CalcioWeb… -