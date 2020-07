Troppi bambini vittime di annegamento: morti evitabili rispettando le regole (Di mercoledì 15 luglio 2020) C’è la storia a lieto fine del bimbo salvato dal labrador sulla costa laziale, ma ce ne sono decine finite male negli ultimi mesi, soprattutto con bambini piccolissimi come vittime. L’acqua del mare, dei fiumi e delle piscine va affrontata con attenzione e regole di sicurezza. https://www.youtube.com/watch?v=BUcFbyyL6cI Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Troppi bambini Troppi bambini vittime di annegamento: morti evitabili rispettando le regole Vanity Fair.it Vacanze e bambini | Come andare in sicurezza ai tempi del Coronavirus

Quest’anno in vacanza con i bambini oltre alle solite regole, bisognerà rispettare anche quelle anti-contagio da Coronavirus. Ecco il decalogo della Società italiana di pediatria. Adobe Stock Quella d ...

Riapertura incerta e troppi costi salta lo scuolabus

Il Comune non è più in grado di garantire il servizio Il sindaco: «Due pulmini non bastano con le nuove norme» CONSELVE Salta il servizio del trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’inf ...

