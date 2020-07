Scuola, Ministero presenta ai sindacati prototipo domanda GPS (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Pubblicate dal Ministero dell’Istruzione le innovative Graduatorie provinciali e di istituto (Gps), attraverso le quali già da questa estate si procederà alla formazione degli elenchi e alle nuove modalità di attribuzione delle supplenze del personale docente ed educativo. A disciplinare la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto – spiega l’Anief in una nota – è l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020. Ogni docente potrà iscriversi alle Gps per una sola provincia, ma per più classi di concorso. “Siamo delusi. A questo punto i nostri rilievi sulle Gps, una ventina, si tramuteranno in altrettante tipologie di ricorsi. Così al Ministero si renderanno anche conto che la previsione del Consiglio superiore della ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Ministero Scuola, Ministero presenta ai sindacati prototipo domanda GPS QuiFinanza Istruzione, pubblicate graduatorie fondi edilizia scolastica leggera

Roma, 15 lug. (askanews) - Edilizia scolastica leggera, si parte: stato pubblicato dal ministero dell'istruzione anche l'elenco del secondo avviso del complessivo investimento con il quale sono stati ...

A CALVI ASSEGNATI FONDI PER ADEGUAMENTO ANTI-COVID-19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L’Amministrazione Comunale di Calvi presieduta dal Sindaco Rocco ha ottenuto un ulteriore risultato per la propria comunità. Dal Ministero della Pubblica Istruzione arrivano al Comune di Calvi 15.000, ...

