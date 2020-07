Psoriasi: pelle pulita nei trial con bimekizumab (Di mercoledì 15 luglio 2020) Psoriasi, i primi studi di fase III con l’anti IL-17 bimekizumab delineano un profilo di elevata efficacia e rapidità di azione: la pelle torna pulita Due studi di fase III presentati in occasione del congresso annuale dell’American Academy of Dermatology definiscono il profilo di bimekizumab, un nuovo (e agguerrito) concorrente nell’area degli anti IL-17. I… L'articolo Psoriasi: pelle pulita nei trial con bimekizumab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

MattiaAndriotto : #Salute #Dermatologia #Acne e #Nutrizione uno #studio sul ruolo di #grassi e #zuccheri - Voce_News : Psoriasi: una malattia sempre più comune ma molto sottovalutata #psoriasis - Anchored_to_Lou : Pelle delicata= ho la psoriasi di merda - jacesgoldeyes : Ho di nuovo la psoriasi da stress sul collo. Mi voglio togliere la pelle, sto impazzendo - Apiafco : ??#diretta 10 Giugno Ore 12:00?? Vi aspettiamo tra un'ora in #live su facebook, si parlerà di #dermatite atopica, una… -

Il primo sole potrebbe rivelarsi rischioso per la pelle dei bambini che, dopo il lockdown, è abituato a stare al chiuso, lontano dai raggi. La pelle può essere danneggiata manifestando: pruriti, arros ...