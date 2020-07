Prima beta MIUI 12 con Android 11 sugli Xiaomi Mi 10 in Cina: link download (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono tenuti in altissima considerazione gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro (non poteva essere altrimenti trattandosi degli attuali top di gamma del produttore cinese), che in Cina hanno iniziato a ricevere una versione di MIUI 12 con Android 11. Come riportato da 'gizmochina.com', siamo in presenza di una manovra un po' insolita, visto che in passato veniva distribuita una beta basata sul codice AOSP al netto di tutte le personalizzazioni terze. Non crediate la release non sia farcita di bug: da buona Prima beta, anche in questo caso ci sono intoppi che impediscono il regolare funzionamento del sistema operativo (per dirne una, non risulta possibile intervenire sulla regolazione del volume dei filmati in talune app terze, anche se si può comunque ovviare alla cosa ... Leggi su optimagazine

