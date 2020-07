Per Cargioli quarto anno a Bergamo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bergamo- Antonio Cargioli, centrale milanese classe 1994 di 2 metri, sceglie Bergamo per la quarta volta. Cresciuto pallavolisticamente tra Parma Modena e Reggio Emilia, poi trasferito a Bergamo dal ... Leggi su corrieredellosport

Pontremoli Come preannunciato nei giorni scorsi la Pontremolese 1919 del presidente Aprili ha confermato altri tre giocatori della passata stagione. alcuni giorni orsono tramite un post sulla pagina F ...Dopo l'addio di Verdi rinforzo importante per la difesa , che con Simone Menichetti, Andrea Filippi, Edoardo Cargioli e Jacopo Lecchini dovrà garantire quella solidità necessaria per raggiungere la ...