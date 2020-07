"Ogni paese un cimitero fantasma". Sciarelli, dietro al possibile addio a Chi l'ha visto un dramma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Federica Sciarelli vuota il sacco sui rumors che Ogni anno la vedono lasciare la conduzione di Chi l'ha visto? "Questa storia che lascio è ormai un tormentone estivo - ha messo le cose in chiaro ripercorrendo quanto trascorso in un'intervista a La Stampa -. In effetti il pensiero di cambiare l'ho avuto. Eccome. E tanti familiari di scomparsi di cui ci siamo occupati per anni mi hanno chiamato per dirmi che avrei fatto benissimo. Per esempio la mamma di Josè Garramon il ragazzino ammazzato a Castel Porziano, e Natalina, sorella di Emanuela Orlandi". Parte della sua decisione anche quello a cui assiste Ogni settimana: "L'estate - prosegue - faccio dei viaggi in bicicletta. Il primo anno siamo andati in Sicilia. Ogni tappa mi evocava ricordi terribili. Palermo? Qui è ... Leggi su liberoquotidiano

robersperanza : La ricerca è la vera chiave per vincere il Covid. L’Italia è nel gruppo di testa nelle sperimentazioni sugli adenov… - GiovanniToti : È lo stesso di chi promette giardini pubblici al posto di Ilva e condanna l’acciaio italiano, di chi promette di bl… - EnricoLetta : Ambiente e umanesimo tecnologico le due missioni per costruire #Europa come #PotenzadiValori e unirla; altrimenti c… - CitizenOCydonia : @NeevWilliams io ancora non capisco perchè non lo mandi a quel paese,ma comunque a sto punto fatti Tinder pure tu (… - giovamartinelli : @formichenews @SPioppi @guerini_lorenzo @MinisteroDifesa @cbertolotti1 @FWLuciolli @CentroStudiInt @ispionline… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni paese Va in ogni città e Paese del mondo a raccogliere storie da raccontare Paese Italia Press Coronavirus Covid-19: Firenze, tra i Grandi di Santa Croce anche medici e infermieri. Sarà realizzato un memoriale contemporaneo nel primo chiostro

Medici e infermieri, eroi contemporanei ai tempi del Covid-19, avranno uno spazio speciale tra i Grandi di Santa Croce, a Firenze, luogo della memoria collettiva del Paese. L’annuncio è stato dato que ...

Nuova Carta Verde Rc auto: 3 cose da sapere

Il documento assicurativo che attesta che un veicolo di un determinato Paese viene considerato assicurato anche all’estero: è la Carta Verde Rc auto. Che il 1° luglio è cambiata. In premessa, va detto ...

Medici e infermieri, eroi contemporanei ai tempi del Covid-19, avranno uno spazio speciale tra i Grandi di Santa Croce, a Firenze, luogo della memoria collettiva del Paese. L’annuncio è stato dato que ...Il documento assicurativo che attesta che un veicolo di un determinato Paese viene considerato assicurato anche all’estero: è la Carta Verde Rc auto. Che il 1° luglio è cambiata. In premessa, va detto ...