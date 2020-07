Namibia, imprenditore italiano ucciso per rapina a Windhoek (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Namibia un imprenditore italiano è stato ucciso per una rapina: brutalmente assassinato, era originaria della bergamasca. I dettagli In Namibia un imprenditore italiano è morto ucciso per una rapina. E’ accaduto a Windhoek, la capitale dello stato africano dove viveva da tanti anni. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l’uomo sarebbe stato aggredito ed ucciso a colpi di machete e coltelli da due uomini vestiti di nero poi fuggiti a piedi; una rapina la causa di tutto, con il bottino che sarebbe stato appena un cellulare. Daniele Ferrari, il nome della vittima, aveva 52 anni ed era originario della bergamasca. ... Leggi su bloglive

HuffPostItalia : Daniele Ferrari, imprenditore italiano, ucciso in Namibia durante una rapina - MediasetTgcom24 : Imprenditore bergamasco ucciso durante una rapina in Namibia #DanieleFerrari - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Ansa: Imprenditore italiano ucciso in #Namibia durante una rapina #ANSA - cagliaripad : Imprenditore italiano ucciso in Namibia - LaStampa : La vittima è Daniele Ferrai e sarebbe stato ucciso durante una rapina. A renderlo noto su Facebook Angelo Migliorat… -