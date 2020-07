Moria di pesci, nuovi sopralluoghi sui Fiumi Tevere e Aniene (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ancora una serie di prelievi sui Fiumi Tevere ed Aniene. Il Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente all’ARPA Lazio e alla ASL Rm1, hanno eseguito questa mattina un ulteriore intervento nell’area della Foce dell’Aniene, punto di congiunzione con il Tevere, per procedere a dei nuovi prelievi di acqua e sulle specie animali presenti, al fine di portare a compimento la definizione della vicenda legata alla morìa di pesci verificatasi per due volte nel giro di poco più di un mese. I caschi bianchi, guidati dal neo Comandante Stefano Napoli, stanno ultimando tutti gli accertamenti del caso. Si attendono ora gli esiti delle ultime analisi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Moria di pesci, nuovi sopralluoghi sui Fiumi Tevere e Aniene - rep_roma : Moria di pesci nel Tevere, le analisi: alte concentrazioni di residui organici nell'acqua, animali 'soffocati' [di… - H24Prati : Moria di pesci nel Tevere, nuovi prelievi anche alla foce dell'Aniene - - massimo2901 : @mareeT_23 @vancinimaria I pesci ci sono, non tantissime specie, ma ci sono. Carpe, pesci gatto; ricordo un serviz… - GiuseppeCigiu : RT @CanioA: @dukana2 Non guardo la tv ma oggi per caso ho dovuto subire il tg3 basilicata. Vergognoso e schifoso. Alla fine si sono scusami… -

Ultime Notizie dalla rete : Moria pesci Moria di pesci e una strana schiuma nel Liri: tutti attendono l'Arpa ciociariaoggi.it Moria di pesci: sopralluoghi sui fiumi Tevere e Aniene

Il Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente all’ARPA Lazio e alla ASL Rm1, hanno eseguito questa mattina un ulteriore intervento nell’area della Foce dell’Aniene, pu ...

Moria di pesci e una strana schiuma nel Liri: tutti attendono l'Arpa

Una cascata piena di schiuma. Dopo Sora, la scia bianca non ha risparmiato Isola del Liri. Il fenomeno si ripete con frequenza preoccupante e tra i residenti delle due città solcate dal Liri la domand ...

Il Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente all’ARPA Lazio e alla ASL Rm1, hanno eseguito questa mattina un ulteriore intervento nell’area della Foce dell’Aniene, pu ...Una cascata piena di schiuma. Dopo Sora, la scia bianca non ha risparmiato Isola del Liri. Il fenomeno si ripete con frequenza preoccupante e tra i residenti delle due città solcate dal Liri la domand ...