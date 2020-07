Misura Start sul sito Sistema Puglia da oggi 15 luglio: orario e requisiti per domanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tutti pronti a fare richiesta della Misura Start sul sito Sistema Puglia in questo mercoledì 15 luglio. Il contributo è pronto per far tirare un deciso respiro di sollievo a tanti liberi professionisti pugliesi, più che mai toccati dall'emergenza Covid-19 e dal lockdown che ne è conseguito. Se il primo invio delle domande avverrà oggi, a che ora si potrà accedere al sito Sistema Puglia per la richiesta del bonus Misura Start che ammonterà a ben 2000 euro? La piattaforma dedicata dovrebbe essere attiva nel pomeriggio ma in un'orario non meglio specificato. Consigliabile per tutti gli interessati è procedere al ... Leggi su optimagazine

infoitinterno : Attiva da oggi pomeriggio sulla piattaforma Sistema Puglia la misura “Start” - SanSeveroNews : Sarà attiva da oggi pomeriggio, 15 luglio, sulla piattaforma Sistema Puglia, la misura “Start” messa a punto dall’a… - AndriaLiveIt : #Andria Attiva da oggi pomeriggio sulla piattaforma Sistema Puglia la misura “Start” - egidio_gialdini : La Regione PUGLIA mediante la misura 'Start' riconosce un aiuto ai professionisti che hanno sofferto la crisi deter… - OstuniNews : La Regione Puglia attiva START, la misura a sostegno di lavoratori autonomi, partite Iva e professionisti - -

Ultime Notizie dalla rete : Misura Start Attiva da oggi pomeriggio sulla piattaforma Sistema Puglia la misura “Start” AndriaLive Cinebooking trova lavoro con la raccolta fondi

Cinebooking, start up innovativa nata c/o Cinecittà Studios per trovare personale artistico, tecnico e forniture nel settore dell’entertainment del cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda ...

Start up. Cinebooking trova lavoro con la raccolta fondi

Cinebooking, start up innovativa nata c/o Cinecittà Studios per trovare personale artistico, tecnico e forniture nel settore dell’entertainment del cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda ...

Cinebooking, start up innovativa nata c/o Cinecittà Studios per trovare personale artistico, tecnico e forniture nel settore dell’entertainment del cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda ...Cinebooking, start up innovativa nata c/o Cinecittà Studios per trovare personale artistico, tecnico e forniture nel settore dell’entertainment del cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda ...