Milano: La Disperazione di una 20enne: "Stuprata dal Titolare di un Locale sui Navigli" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ha passato la serata in compagnia degli amici, ha finito per essere stuprata, un caso simile sarebbe avvenuto anche in viale Monza. Due nuovi casi di stupro sono stati denunciati nella notte a Milano, in uno di questi una ventenne ha raccontato di essere stata violentata dal proprietario di un Locale sui Navigli. Nella serata di ieri la giovane avrebbe passato una serata in compagnia di alcuni amici nella nota zona di movida milanese, passando la serata nel Locale in questione. Ad un certo punto verso la chiusura, sarebbe stata chiamata dal proprietario con una scusa che l'avrebbe fatta allontanare verso il bagno, a quel punto le avrebbe tolto il cellulare dalle mani e avrebbe iniziato lo stupro impedendole di chiamare aiuto. Poco dopo è stata trovata dagli amici che avevano perso le sue tracce per strada in

Ultime Notizie dalla rete : Milano Disperazione Silvia Romano, la disperazione, il velo e la libertà: «Così ora sono Aisha» Corriere della Sera Milano, prosciugano il conto di un commercialista e riciclano i soldi nei casinò: 4 arresti

Milano, rubano 200mila euro dal conto online di un commercialista e li giocano al casinò: 4 arresti Quattro persone, tre uomini e una donna, sono stati arrestati dalla polizia postale di Milano con le ...

Libri: Giuseppe Spatola racconta inferno e realtà del Covid

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Non è facile raccontare la morte, la paura, il terrore, la malattia, la distruzione di un mondo, l'annullamento dei rapporti sociali. Non in astratto, in concreto. E questo d ...

