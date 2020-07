Maltempo: violento nubifragio, Prefetto Palermo convoca unità di crisi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha convocato l'unità di crisi per fare fronte alle conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto su Palermo. Al momento sono ancora due le persone disperse che vengono cercate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Presente anche la Protezione civile. Leggi su iltempo

