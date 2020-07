“Lei è la sua ragazza!”. Achille Lauro, il paparazzo li ha beccati insieme. E scatta il bacio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il fenomeno Achille Lauro continua a stupire, soprattutto in fatto di sessualità e genere. Il ragazzo non ha mai dichiarato apertamente di essere gay, eterosessuale o “fluido”, spiegando che questo lo lascia al caso. Anche se, negli ultimi giorni, è stato beccato con una misteriosa ragazza, che è stata subito etichettata come la sua fidanzata. Chi è? Il settimanale Chi l’ha immortalata: media altezza, mora, bel sorriso (che esplode quando Achille la bacia) e tatuaggi che le ricoprono parte del corpo, soprattutto le braccia. Il cantante pare proprio aver trovato la persona giusta, capace di capirlo nella sua follia (creativa), con la quale trascorrere in totale spensieratezza quest’estate così attesa, dopo il periodo – duro per tutti – della quarantena. Tuttavia, ... Leggi su caffeinamagazine

