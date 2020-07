Harry, le voci sono sempre più insistenti: lui pronto a fare il passo decisivo. E il futuro con Meghan è un rebus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Acque agitate nella famiglia reale inglese. A preoccupare è la situazione legata al principe Harry, che non starebbe attraversando un bel momento dal punto di vista personale. sono trascorsi oltre tre mesi da quando lui e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di andarsene, ma ora il duca di Sussex ci starebbe ripensando. I tabloid britannici sono pronti a giurare che si sia già stancato del tutto della vita americana. Ricordiamo che lui vive al momento nella città di Los Angeles. La sua coniuge è invece sempre più convinta di restare lì e tra i due potrebbero essere nate delle incomprensioni. Il magazine inglese ‘New Idea’ ha addirittura riferito che Harry ha effettuato una telefonata a Kate Middleton chiedendole il suo aiuto. ... Leggi su caffeinamagazine

La congiunta del (ex) principe Harry ha affrontato un discorso tutto improntato sull ... “Nella vita ci saranno sempre voci negative, che a volte quelle voci diventeranno un rumore assordante. Dovete ...Meghan Markle alle ragazze: «Alzate la voce». La duchessa di Sussex ha pronunciato il suo discorso più esplicito da quando ha lasciato la Royal Family, in un video registrato per il Girl Up 2020 Leade ...